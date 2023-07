2 mekaniko tinarget itumba

Isang mekaniko ang bumulagta habang sugatan ang isa pa matapos silang ratratin ng riding-in-tandem habang nagkukumpuni ng sasakyan sa Sariaya, Quezon noong Linggo nang gabi.

Ayon sa Sariaya police, nag-aa­yos ng kotse ang mga biktimang sina Mark Joseph Marco, 33-anyos at Bryan Jay Layug, 37-anyos sa loob ng Immaculate Concepcion Village sa Barangay Concepcion 1 nang duma­ting ang mga suspek sakay ng itim na motorsiklo.

Pagkakita sa mga mekaniko, agad silang pinaulanan ng bala ng mga suspek at saka tumakas sa lugar.

Patay noon din si Marco habang isinugod sa ospital si Layug dahil sa tinamong mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Narekober sa crime scene ang anim na basyo ng hindi pa matukoy na baril.

Sa pag-iimbestiga ng mga tauhan ng Sariaya police, natuklasan na may nakatagong isang sachet ng shabu at mga drug paraphernalia sa sling bag ni Marco.

Natuklasan din na may warrant of arrest ito mula sa korte sa Candelaria, Quezon dahil sa kasong may kinalaman din sa ilegal na droga.

Blangko pa ang pulisya sa motibo sa krimen habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan sa mga suspek. (Ronilo Dagos)