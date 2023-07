16-anyos na estudyante kalaboso sa ‘damo’

Arestado ang isang 16-anyos na estudyante matapos itong mahulihan ng marijuana sa ikinasang buy-bust operation sa Bauan, Batangas noong Linggo.

Dinampot ng mga tauhan ng Anti-Dangerous Drugs Enforcement Unit ng Bauan Police Station ang suspek, taga-Barangay Aplaya sa nasabing bayan nang pagbentahan nito ng ‘damo’ ang isang pulis na umaktong buyer sa inilatag na operasyon sa Barangay Poblacion 2, Bauan Batangas bandang alas-11:00 nang gabi.

Nakumpiska sa high school student ang 4.5 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng P540.00.

“Aalamin natin kung saan niya kinukuha ang marijuana. Kailangang masawata agad ito dahil ginagamit ng mga sindikatong ito ang mga kabataan para sa ilegal nilang gawain,” ayon sa mga awtoridad.

Kinostudiya muna ng Bauan PNP ang batang suspek at saka iti-turn over sa Municipal Social Welfare and Development (MSWD) para sa kaukulang disposisyon. (Ronilo Dagos)