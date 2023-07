Yeng Guiao malalaki ang gusto sa 38th PBA Draft

SIZE ang hinahanap ni Yeng Guiao sa darating na 38th PBA Draft 2023 sa September.

Sina Beau Belga, Leonard Santillan, Mac Belo ang frontliners ng Rain or Shine, pero kahit sa guards ay nag-scout din ang coach.

“We’re looking at size,” ani Guiao Linggo. “Siguro ‘yung the best talent available with the best size.”

May first rounder ang Elasto Painters, puwedeng gamitin alinman kina Justine Baltazar Brandon Bates, Keith Datu, Luis Villegas o Kemark Carino kung tutuloy na ang mga itong mag-apply.

Nababanggit din ang mga pangalan nila Christian Bunag, Kevin Villafranca, Darwish Bederi, JBoy Gob at Henry Galinato. July 17 nagsimulang tumanggap ng applicants ang PBA.

May second rounders din ang Painters sa Nos. 15 at 24 overall.

“Maybe in the second round baka p’wede kaming magpalaki sa guwardiya. Kasi mga guwardidya namin ngayon parehong maliliit sina Andrei (Caracut) at Anton (Asistio),” panapos na sey ni Guiao “Baka meron pang malaking guwardiya sa second round, so that’s another need that we feel we have to fill up, the option that we coculd play with bigger guards.” (Vladi Eduarte)