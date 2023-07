Wanted pumalag sa arrest warrant, bumulagta

Bumulagta ang isang lalaking may patong-patong na kaso nang pumalag at makipagbarilan ito sa mga awtoridad nang isisilbi na ang warrant of arrest laban dito noong Sabado nang hapon sa Silang, Cavite.

Dead on arrival sa CARSIGMA Hospital ang suspek na si Ronnie Edondo Kilme, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Kaong, Silang, Cavite dahil sa tama ng bala sa katawan.

Sa ulat ni Police Corporal Minervin Castillo ng Silang Police Station nagtungo ang mga ope­ratiba ng intel and warrant section ng Silang MPS sa bahay ng suspek para isilbi ang warrant of arrest nito bandang alas-5:20 nang hapon,

Gayunman, pumalag ito at pinaputukan ang mga suspek. Gumanti ang mga pulis na nagresulta sa pagkamatay nito.

Nakuha sa lugar ang cal. 45 at magazine na ginamit ng suspek.

Wanted si Kilme sa kasong murder at walang inirekomendang piyansa rito si Presiding Judge Dennis Jusi Rafa ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region Branch 154, Biñan City, Laguna habang nagrekomenda naman ng piyansang P200,000 si Presiding­ Judge Purification Baring ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region Branch 23, Trece Martirez City, Cavite para sa kaso nitong frustrated murder. (Gene Adsuara)