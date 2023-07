‘Stage auntie’: Beth Tamayo boto kay Bea

Ang dating aktres na si Beth Tamayo na naka-base na ngayon sa San Francisco, California ay auntie ni Dominic Roque.

Nang maka-chat nga namin si Beth sa pamamagitan ng Facebook Messenger ay hiningan ko siya ng pahayag tungkol sa engagement ng kanyang nephew kay Bea Alonzo.

Sey ni Beth, “I’m super happy for them. Dom actually told me a few months ago and I was super excited for him. Then the day before, he called (FaceTime) me kase nakuha na nya yung ring.

“He wanted to show it to me. (Side note: if there’s one thing that I love about Dom – is up to now, he still reaches out to get my advice or opinion especially with big decisions in life.)

“Like everyone else, I wish them the best and we are all very happy for them! Can’t wait for little Bea and little Dom to be added to the family.”

Para ngang ‘stage auntie’ si Beth sa sinabi niya tungkol kay Dominic.

Actually, nang nagsisimula pa lang si Dominic na mag-artista ay ipinakilala ito ni Beth sa amin nang dumalaw sa kanyang taping ang pamangkin.

Sobrang close nga si Beth kay Dominic.

At dahil sobrang happy si Beth na sina Dominic at Bea ang magkakatuluyan, sinigurado na ng dating aktres na pupunta siya sa kasal ng dalawa.

“Yep I will be there!” sey ni Beth tungkol sa pag-attend niya sa kasal nina Dominic at Bea.

Inaasahan naman na next year na magaganap ang kasalang Bea-Dominic.

Bongga!

***

Nice Print ‘di madamot

Ang bongga lang ng Nice Print Photo Company na pag-aari ni Ms. Charisse Tinio dahil sila ang palaging kinukuha sa mga event para maging official photographer.

Nakilala ko si Charisse kay Annabelle Rama, na palagi ring kumukuha sa serbisyo ng kanyang photography company.

At sa nakaraang GMA Gala 2023, nandoon din ang Nice Print Photo Company.

Ang maganda sa nasabing kompanya, hindi sila nagdadamot kapag may mga naghihingi sa kanila ng pictures.

Kahapon nga, kausap namin si Charisse at nagpaalam kami na gagamitin namin dito sa Abante ang ilang pictures na kuha ng Nice Print Photo Company at nag-yes kaagad siya.

So nice!