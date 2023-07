Sakto ang Strada pickup 

Matagal na ako naghahanap ng isang pickup. Kaya nang tanungin ako ni Nelda Guttierez-Castro ng Mitsubishi Motors Philippines kung interesado akong mag test drive ng Strada, hindi ko maitago ang tuwa ko.

Kailangan ko ng isang workhorse, isang pang-harabas sa Taguig at sa Batangas. Meron na akong mga nasubukan, pero hindi pa ako kumbinsido. Kaya tumitingin pa rin ako.

Isang Mitsubishi RalliArt pala ang dumating.

Unang nakatawag pansin ang mga pulang accent at decal ng pickup – sa harap, sa likod at sa side. Yung mga nakikita kong pickup na naka-outdoor setup, karaniwan itim. Kaya naiiba etong itim na Strada na may red decal at accent.

Pagpasok at pag-upo sa driver seat, maganda ang layout ng instrument panel pati ang mga control switch sa manibela. Meron pang cruise control at paddle shifter…sa isang pickup?! Standard tilt-adjustable at telescopic ang manibela. At tama lang ang distansiya ng mga pedal sa isa’t isa. Malaki ang mga air vent kaya alalay lang ako sa aircon; baka ginawin.

Sakto, kasagsagan ni Bagyong Dodong. Binaha ang SLEX na nagdulot ng grabeng carmaggedon sa mga taga-South. At ang mga taga-North naman ay kinabahan na sumuong sa EDSA at C5.

Kalmado lang tayo dahil mataas ang ride ng Strada; siguro dahil sa mags at gulong na 265/60R18. Medyo may kumpiyansa akong makakauwi sa Taguig mula sa Megamall, kahit bahain pa ang Palar tunnel at Bayani Road. Bukod sa mataas, alam kung malakas ang hatak ng makina nitong 2.4 liter diesel DOHC MIVEC Turbo na may 181ps at 430Nm na power. Naka 4×4 pa ang automatic transmission, kaya wala talaga akong takot sumuong sa bagyo.

Kahit maulan, malaking tulong ang rear defogger para makita ko ang nasa likuran ko. Nag-fog kasi ang mga bintana dahil sa lamig ng aircon.

Sa huling araw ni Dodong, ibiniyahe ko naman ang Strada Ralliart sa Talisay-Tagaytay-Sta Rosa.

Kahit maulan sa SLEX, kapit naman sa kalsada ang pickup. Siyempre, alalay lang ang pagmamaneho. May mga kasabay na gustong subukan ang Strada; malakas ang hatak at burst of acceleration nito sa 70 to 100 kph. Bawal lumagpas sa speed limit. Actually, puno ng halaman at gamit ang ng pickup para sa treeplanting sa Talisay. Mahirap tumakbo ng mabilis baka magliparan ang mga halaman at gamit. Kaya takbong hayahay lang mula Nichols hanggang Tanauan.

Ang pinakagusto ko sa lahat sa unit na ginamit ko, malambot ang ride. Hindi kasing harsh at kasing rough ng mga naunang sibubukan ko. Pero dahil workhorse ang hanap ko, expected ko na matigas ang ride. Kaya nagulat ako sa lambot nitong Strada. Posibleng dahil sa suspension nito; posible rin dahil sa gulong na napakatahimik; o pareho.

May dalawa lang na nakulangan ako. Una, walang seat height adjuster ang driver seat. Kung sabagay, mataas na ang ride; aanhin ko pa ang height adjuster?

At tulad ng karamihan ng mga sasakyan, sa kabila ng popularidad ng mga smartphone at driving app (Waze & Google map), wala rin etong phone holder. Siguro dahil may built-in navigation ang audio system na may 7-inch display? Pero may provision naman sa ADDA Law sa tamang paglalagay ng mga smartphone para makagamit ng navigation app. Sana, i-consider eto di lang ng Mitsubishi, kundi lahat ng distributor dito sa Pilipinas.

Overall, maganda ang impression ko sa Strada Ralliart. Isasama ko eto sa listahan ng pickup na pagpipilian ko.