Ruru nag-feeling delivery rider

Kitang-kita ang pagiging action star ni Ruru Madrid sa pagrampa niya sa red carpet ng GMA Gala 2023 noong Saturday (July 22) sa Marriott Grand Ballroom.

Hindi nga tradisyonal na coat and tie lang ang suot ng aktor dahil nag-all black leather suit siya with matching black gloves. Ang nag-create ng kanyang mala-James Bond look ay ang designer na si Anthony Ramirez.

Sa isang pinost na short video ni Ruru sa kanyang Instagram account, makikitang sumakay siya sa isang motorcycle papunta sa nasabing event.

Nag-match naman ang kanyang all-leather look sa gold pellets with Swarovski crystals tube gown ng girlfriend na si Bianca Umali na gawa ng designer na si Joe San Antonio.

Dahil sa suot ni Ruru, napabilang siya sa best dressed men ng gabing iyon kasama sina Xian Lim, Gabby Concepcion, Joshua Garcia, Derrick Monasterio, Martin del Rosario, Dennis Trillo, Mark Bautista, Paul Salas, Khalil Ramos, Rodjun Cruz, Vin Abrenica, Richard Yap, Dominic Roque, at Dingdong Dantes.

Bago nga ang nasabing event, ilang araw nang nagte-taping si Ruru para sa kanyang upcoming teleserye na ‘Black Rider’.

Dahil gaganap siya sa serye bilang isang delivery rider, sinubukan ni Ruru ang trabahong ito para maramdaman niya ang mga pinagdadaanan na hirap ng mga delivery rider.

Sakay ng motor na may compartment box sa likod at suot ang helmet at long sleeved shirt bilang proteksyon, lumibot si Ruru sa Maynila at sumabay sa matinding init at trapik.

“Nag-enjoy ako. Naikot namin ‘yung Maynila. Dumaan kami sa Luneta. Mas malapit kami. Andito ako sa motor. At least ngayon, alam ko ‘yung buhay ng isang rider. Hindi madali dahil napakainit, tirik ang araw, pero kailangan nating gawin para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya saludo kami sa mga riders sa buong Pilipinas,” sey pa ni Ruru.