Royse Tubino, PLDT Home Fibr ididispatsa Vietnamese

STANDING

TEAM W L

Creamline 3 0

Kurashiki 1 0

Bac Ninh 0 1

Cignal 1 2

PLDT HF 1 2

F2 Logistics 1 2

Mga laro ngayon

(PhilSports Arena-Pasig)

4 pm – Cignal vs Kurashiki Ablaze

6:30 pm – PLDT Home Fibr vs Kinh Bac Bac Ninh

Misyon ni PLDT Home Fibr outside hitter Honey Royse Tubino na kumadena ng panalo pagharap niya at mga kasama sa High Speed Hitters kontra Kinh Bac Bac Ninh sa 6th Premier Volleyball League Invitational Conference 2023 semifinals sa Philsports Arena sa Pasig ngayong araw (Lunes).

Tangan ang 1-2 record, makikipaghatawan ang PLDT sa Team Vietnam (0-1) simula sa ala-6:30 ng gabi pagkatapos ng salpukan ng Cignal (1-2) at Kurashiki Ablaze-Japan (1-0) sa alas-4:00 ng hapon sa paliga ng Sports Vision Management Group, Inc.

Sinikwat ng Home Fibr ang unang panalo nang walisin ang F2 Logistics (1-2) nitong Sabado sa torneo na mga suportado ng BingoPlus, ArenaPlus, Mikasa, Smart, Rebisco, Kumu, Asics at SportRadar. Ineere ito sa PVL.ph, One Sports, One Sports+, Smart Livestream, Cignal Play at Pilipinas Live.

“Happy that we were able to win. Tuloy-tuloy lang ang tiyaga namin sa isa’t-isa. Pero talagang pinaghihirapan namin lahat ito sa training,” saad ni Tubino, 30, na tumikada ng 20 points laban sa Cargo Movers.

Inaasahang aagapay sa kanya sa Speed Hitters kontra Vietnamese spikers sina Fiola Ceballos, Mika Reyes at Dell Palomata.

Sumadsad naman ang Kinh Bac Bac Ninh sa unang laban kontra Japanese noon ding Sabado ng gabi kaya tiyak na gagawin ang lahat para makabalikwas.

Si Huong Nguyen ang namuno sa opensa para sa Vietnam squad sa iniskor na 14. (Elech Dawa)