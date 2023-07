Romualdez: Mga foreign investor swak sa MIF

Welcome umano sa Maharlika Investment Fund ang mga mamumuhunan mula sa Malaysia.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasabay ng kanyang pagkumpirma na kasama ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Malaysia sa Hulyo 25 hanggang 27.

Nang tanungin kung kasama ang MIF sa tatalakayin sa pagbisita, sagot ni Romualdez, “Very much so, we’ll be very much open to that.”

Binanggit din ni Romualdez na interesado rin sa MIF ang Japan Bank for Internatio­nal Cooperation (JBIC).

“We also heard from those in the Middle East, they are also interested. This is on top of those who followed it up with no less than the President (Marcos), during and shortly after we had the US visit. They were asking if this had been signed into law,” dagdag pa ni Romualdez.

Ayon kay Romualdez mas malaki ang paunang kapital ng MIF kumpara sa Indonesia na nagkakahalaga ng $1 bilyon na luma­go sa $230 bilyon sa loob lamang ng dalawang taon.

“Before President Marcos steps down, I think we will be so happy that we did this. We will just be remorseful why we did it only now,” sabi pa ng lider ng Kamara. (Billy Begas)