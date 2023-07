Rianne Malixi kinapos sa korona, tumapos na ika-2

NANGINGINIG si Rianne Mikhaela Malixi sa mahigpit na rambol sa 36 na butas, naglaho ang ritmo at momentum sa astig na laban sa umaga, isinuko ang resultang 1-up – at ang kampeonato kay home bet Kiara Romero sa wakas ng 74th Unites States Girl’s Jubior Golf Championship nitong Sabado (Linggo sa Manila) sa Eisenhower Golf Club-Blue Course sa Colorado.

Kontrolado ng 16 na taong-gulang na Pinay shotmaker na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ang simula, wagi sa unang butas sa disgrasya ni Romero at nasa trangka pa rin hanggang ika-22 butas nang maka-bogey sa par-4 No. 4. Impresibo siya sa military layout par-3 sa buong linggo pero ang bogey sa No. 13, ang ika-31 butas, ang nagpabentahe sa third-seeded American sa pangalawang pagkakataon patungo sa huling limang butas.

Nakipaghati si Romero, 17, sa mga natitirang butas kay Malixi, ang No. 24 seed, upang biguin ang alas ng ‘Pinas at kopoin ang korona ng torneo na inoorganisa ng United States Golf Association o USGA.

“I’m just so excited and super tired,” lahad ni Romero. “It’s been a long day and I’m grad I got it done.”

Sumobra ang tira niya sa par-4 18th, ang 36th hole, na pumuwersa sa kanya na mag-downhill chip. Sinapol niya sa walong talampakan na lampas butas pero malamig na may diskrate sa sumunod upang magtaumpay at tinapos ang huling baraha ni Malixi.

“I didn’t think about how it would determine the match,” sey pa Romero. “I just tried to focus on putting a good stroke on it.” (Ramil Cruz)