PAL vs United Airlines: Kanino kayo?

Kung may kasama, mas masaya.

Ganito puwedeng i-describe ang pagpasok sa Philippine Airspace diretso galing San Franciso, USA ng flight ng United Airlines umpisa sa Oktubre 30 ng kasalukuyang taon.

Mas masaya kung may kasama dahil ang pag-eksena ng nabanggit foreign airline company ay nangangahulugan na magkakaroon na ng kakumpetensiya ang Philippine Airlines sa direktang lipad mula Maynila patungo ng Estados at vice versa.

Gaya ng kadalasang ginagamit ng PAL, ang dambuhalang Boeing 777 ER din ang modelo ng eroplanong gagamitin ng United Airlines sa naturang ruta bagama’t sa kaso ng local carrier, may mga pagkakataong gumagamit ito ng mas maliit pero mas bago na Airbus A350.

Samu’t-sari ang naging reaksiyon ng mga Pinoy na rumuruta ng Maynila patungong America sa pagpasok ng United Airlines pero halos karamihan ay nagsasabing magandang development ito dahil mapipilitan ang PAL na ayusin at iwasan ang mga nagaganap na aberya na pumiperhuwisyo sa kanilang mga pasahero.

Sa panig naman ng United Airlines, ang dapat siguro nilang iprayoridad ay ang matinong PR at media relations bilang magpapakilala pa lamang sa mga Pinoy.

May mga balita kasing kumakalat sa NAIA na ang events handler ng PAL ang nakakuha din ng PR contract sa United Airlines kung kaya’t malamang na kung ano ang mga aberyang inabot ng local carrier ay hindi rin maitago o mahawak ng maayos kapag nangyari sa naturang foreign airline company.

Sa social media, may ilang nagsabi na dahil halos magkapareho ng eroplanong gagamitin ang PAL at United, maitataob daw ng huli ang una kung magpapasiklab ito sa mga in-flight services gaya ng pagkain, painom at ibang mga libangan dahil nga sa tagal ng biyahe.

Pero gaya ng una kong binabanggit bago dumating sa puntong iyan ay dapat na maging mahusay na muna ang gagawing pagpapakilala at promotion ng United Airlines para maakit ang mga pasahero na sa kanila na sumakay sa halip na sa PAL.

Isa pang aspeto ay ang pag-akit din sa mga pasaherong nagtitiyagang magconnecting flight sa ibang bansa upang makamura sa gastusin sa pamasahe dahil nga sa masyadong malaki daw ang pagkakaiba ng presyo ng PAL kumpara sa kung magko-connecting flight ang mga ito.

Ilan lamang yan sa mga dapat na tingnan ng United Airlines na sa tingin ko ay nakikita na rin nila.

But of course, pinakamahalagang ayusin nila ang relasyon sa local media sa Pilipinas lalong lalo na nga ang mga nakabase sa NAIA na magiging airport of destination nila sa bansa.