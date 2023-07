Padaliin ang proseso ng enrollment

Muli nating isinusulong ang paglikha ng National Public School Database para sa mas madaling proseso ng enrollment.

Sa ilalim ng ating panukalang batas na Public School Database Act (Senate Bill No. 478), lilikha ang Department of Education (DepEd) ng National Public School Database na paglalagyan ng impormasyon tungkol sa mga mag-aaral. Kabilang dito ang mga school grades, personal na datos, good moral record, improvement tracking, at iba pa.

Magiging bahagi rin ng National Public School Database ang mga exam score, attendance, at immunization record para sa biographical data ng mga mag-aaral. Kabilang din dito ang pagproseso ng admission at discharge at paglipat sa ibang mga paaralan. Magkakaroon ang mga school administrator ng access sa mga datos para magkaroon sila ng napapanahon, akma, at wastong impormasyon na gagabay sa pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin.

Kasama rin sa minamandato ng panukala ang DepEd na bumuo at magpatupad ng Database Information Program, kung saan sasailalim sa training ang mga education professionals sa paglikha at pagpapatakbo ng National Public School Database, pati na rin sa paggamit ng impormasyong nakasaad dito.

Kapag naisabatas, malaking pakinabang ito lalo na’t madaling masira ang mga pisikal na dokumento dahil sa kawalan ng maayos na lalagyan lalo na kung nagkaroon ng pagbaha, sunog, at iba pang mga sakuna. Kaya naman kung mailalagay natin sa isang database ang mga datos at impormasyon ng mga mag-aaral, matitiyak ng mga guro at mga school head na madaling mahahagilap ang mga mahahalagang dokumentong ito. Bukod dito, mas padadaliin din ng national public school database ang pagmonitor sa pag-usad ng mga mag-aaral sa kanilang edukasyon.

Base sa karanasan natin noong kasagsagan ng pandemya, nakita natin ang napakahalagang papel ng teknolohiya, hindi lamang para sa pag-aaral at pagtuturo kundi pati na rin sa pamamalakad ng ating mga eskwelahan. Kaya naman bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, isinusulong ng inyong lingkod ang adhikaing ito para sa kapakanan ng mga kabataan at para matulungan ang ating mga guro at school heads.