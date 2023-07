P5.768T 2024 budget tatapusin ng Kongreso sa Oktubre

Target ng Kamara de Representantes na aprubahan ang panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024 bago ang unang recess ng ikalawang regular session ng 19th Congress sa Oktobre.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez inaasahan na isusumite na ng administrasyong Marcos ang panukalang budget isang linggo matapos ang ika­lawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ngayong Lunes.

“‘Pag nangyari po ‘yan, sigurado tatapusin natin ‘yong budget before our October break. We average five weeks of solid work on budget deliberations, consideration, review, and approval through third reading­. So we are confident with the processes and protocols and procedures that we have na matatapos natin ang ating national 2024 budget. That is the most important piece of legislation,” sabi ni Romualdez, ang pinuno ng 312 miyembro ng Kamara.

Sinabi ni Romualdez na mahalaga na magamit ang budget upang magtuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya, makalikha ng mapapasukang trabaho at mapaganda ang estado ng buhay ng mga Pilipino.

Ang panukalang 2024 national budget ay mas mataas ng P500 bilyon kumpara sa P5.268 trilyong budget ngayong taon. (Billy Begas)