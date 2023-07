MASASABING isa ang 2nd floor Open Kitchen Foodhall nina maam China Aurelio at Mimi Casas na nasa Rockwell Business Center sa Sheridan Street, Mandaluyong, na isa sa mga sentro ng chess hub sa Metropolis.

Santambak na chess tournaments ang ginaganap sa lugar na sinuportahan nina World Chess Olympians Woman Fide Master Sheerie Joy Lomibao-Beltrann at Woman National Master Cristina Santos-Fidaire, International Master Joel Banawa, FM Anton Paolo Del Mundo, NM Gerald Ferriol, magkapatid na Dr. Joe at Engr. Antonio Balinas at Atty. Rodolfo Enrique ‘Rudy’ Rivera.

Ito ay naganap dahil sa matiyagang pag-organisa ng aking kumpare na si NM Almario Marlon Bernardino Jr., ang founding president ng Bayanihan Chess Club.

Sa ika-5 ng Agosto ay ipagdiriwang ang ika-46 na kaarawan ni Bernardino sa isang FIDE rapid rated event na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines, at idaraos uli Open Kitchen Foodhall.

Ito ay sa inisyatiba ni 1996 national junior champion NM Robert Suelo Jr., kaibigan ni Bernardino.

Aagapay sa birthday ni Bernardino ang Intchess Asia, sina mam Annie Chiqui Carter, kuya Jessie Villasin at sports journalist Noli S. Cruz.

Ang registration fee ay P500 at makatatangap ng free P100 food voucher ang 1st 100 paid participants sa pagbabayad sa GCash number ni Jenley Icao na 0909 060 3508.

Ayon kay Suelo na isa sa mga katiwala ni Intchess Asia founder Ignatious Leong, nangunguna ang IA sa mga chess academy sa Singapore sa mahigit nang 20 taon. Nabuo ito noong 1998 bago opisyal na inirehistro noong 2002.