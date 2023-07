Noelito Jose Jr., Jylyn Nicanor manunusok sa World Meet

IBUBUHOS ni Noelito Jose Jr. ang buong kakayahan sa misyong pinakamahusay na pagtatapos at makakuha ng puntos pagsabak sa 69th World Fencing Championships 2023 na binuksan nitong Sabado (Hulyo 22) sa Milan, Italy.

Isang 2023 Cambodia SEA Games silver medalist sa men’s epee noong Mayo, siya ang pinakamataas na world ranking, ika-102 sa FIE (International Fencing Federation) na bet ng Philippine Fencing Association, Inc.

Ayon nitong Linggo sa dating Scholar of the Year ng University Athletic Association of the Philippines, labis siyang ganado sa Milan fencefest na tatagal sa Hul. 30 dahil sa impressing pagtapos na ika-10 puwesto sa Asian Championships sa China nitong Hunyo na naghatid sa kanya na umakyat ng 60 baitang sa FIE ranking.

Naniniwala ang produkto ng Unibersidad ng Santo Tomas na ang karanasang mga natamo sa mga nakaraang World Cup at Grand Prix ang makakatulong sa kanya na umabante kahit man lang sa Round of 64 sa Italy tilt.

Nabigo si Jose na umunlad lampas sa Round of 128 sa kanyang nakaraang paglahok sa World championships. Tanging ang mangungunang 32 sa world ranking sa pagtatapos ng Qualifying timeline sa Abril 2024 ang mga papalahukin sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France.

Inaasahan din ni Jose ang wild card qualification sa pamamagitan ng Continental Qualifier ang isa pang maaring magsulong sa kanya sa Paris quadrennial sportsfest.

Ang iba pang sasabak ngayong linggo sa 155 bansang World meet ay sina Jylyn Nicanor, Sam Tranquilan, Miguel Bautista, Ivy Dinoy, Gabby Estimada at Jualiana Gomez. (Lito Oredo)