Makakasama ni Jane: Iza sasabak na uli sa trabaho

Kumpirmado na ang pagbabalik ng horror film franchise na ‘Shake, Rattle & Roll’.

Una na ngang napabalita na ang nagbida sa ABS-CBN series na ‘Darna’, si Jane de Leon, ang bibida sa isa sa tatlong episode ng ‘Shake, Rattle, and Roll: Xtreme’.

Sa tweet naman kahapon ng creative manager ng Regal Entertainment, Inc. na si Noreen Capili, ibinihagi niya na may isang award-winning actress ang magbabalik sa nasabing classic horror movie franchise.

“Confirmed! An award-winning stellar actress is making a comeback in Shake, Rattle, and Roll Xtreme. Dami niya tinanggihan na project but thank you for saying ‘Yes’ to us,” tweet ni Noreen.

Inakala naman ng isang netizen na isa sa mga OG or original ‘Shake, Rattle, and Roll’ stars na sina Manilyn Reynes at Janice de Belen ang magbabalik kaya nag-reply si Noreen at nagbigay ng clue.

“May dalawang ‘Darna’ kami ngayon,” reply ni Noreen.

Ayon naman sa aking source, ang Kapamilya actress na si Iza Calzado ang tinutukoy ni Noreen sa kanyang tweet.

Matatandaang gumanap na first Darna si Iza sa 2022 version ng ‘Darna’ kung saan si Jane nga ang bumida.

Mukhang maganda ang nasabing pelikula kaya hindi natanggihan ni Iza sa kabila ng pagiging busy niya bilang isang ina.

Samantala, ayon pa sa mga balita, intended for Metro Manila Film Festival 2023 ang ‘Shake, Rattle, and Roll: Xtreme’.

Sana nga makapasok ang pelikula sa MMFF para may bonggang comeback rin si Iza, ha!

Good luck!