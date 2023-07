Maine sobrang mahal ng TVJ, Dabarkads

Ang bongga dahil talagang inabangan ng mga tagahanga ni Maine Mendoza at solid Dabarkads ang pa-bridal shower ng ‘E.A.T.’ for their beloved Menggay.

Sa opening number pa lang ay ‘hinarana’ na si Maine nina Joey Generoso, Carren Eistrup, at Ice Seguerra.

Mangilid ngilid na ang luha ng bride-to-be sa segment na ‘yon ng noontime show lalo na nong inawit ni Ice ang paborito nitong kanta na ‘Yellow’ ng Coldplay.

Garalgal ang boses at todo-iyak si Maine nang magpasalamat siya sa kanyang ‘E.A.T.’ family.

Ang bongga nga dahil halos buong show ay inilaan nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at ng legit Dabarkads for Maine.

Maging sa newest game segment ng ‘E.A.T.’ na ‘Gimme Five: Laro ng mga Henyo’ ay mga malapit na kaibigan din ni Menggay ang nagsipaglaro na pinangungunahan nina Maja Salvador, MJ Lastimosa, Chamito, Chichi, Ryzza Mae Dizon, at Miles Ocampo.

Puno ng katatawanan ang nasabing segment, pero ‘yung last segment ang talagang inabangan, na dapat ay oras for another segment na ‘Babala! Wag Kayong Ganun!’ pero ibinigay pa rin ng TVJ for Maine.

Kinantahan si Maine ng iconic trio, na mga ninong din sa kasal nila ni Congressman Arjo Atayde on July 28.

Hindi rin napigilan ng TVJ ang maiyak habang nagbibigay ng very touching message for Menggay.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)