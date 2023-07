Lionel Messi GOAT ng pro soccer kay LeBron James

IBINALIK ni Lionel Messi ang saludo sa kanya ni LeBron James.

Nagkita at nagyakapan sina LeBron at Messi bago ang Major League Soccer debut ng Argentinian star.

Isa si James sa celebrities na nakipagsiksikan sa 20,000 crowd sa DRV PNK Stadium sa Florida sa unang laro ni Messi para sa Inter Miami team ni David Beckham noong Biyernes.

Namataan din sina tennis great Serena Williams, at ang mag-asawang Gloria Estefan at Emilio.

Walang kiyemeng dineklara ni James na Greatest Of All Time si Messi.

Isang araw matapos ang meeting, sumagot sa kanyang Instagram Story si Messi:

“Thanks a lot brother! It was really nice to see you.”

Hindi binigo ni Messi ang mga sumaksi sa una niyang laro sa US, pumasok bilang second-half substitute pero sa 94th minute ay ibinaon ang penalty kick na naging winner sa 2-1 win ng Inter Miami kontra Cruz Azul. (Vladi Eduarte)