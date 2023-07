Lady solon ‘binalya’ pasahero ng eroplano

Sino raw itong lady solon ang nang-agaw ng upuan ng pasahero sa eroplano kamakailan?

Natisod ni Mang Teban ang reklamo ng pasahero laban sa mambabatas nang sumakay ito sa isang airline na hindi masyadong kontrobersyal.

Excited pa naman ang pasahero na isang dermatologist as in skin doctor dahil on time ang flight niya noong araw na iyon. Pero ang kasiyahan at napalitan ng kalungkutan dahil pagpasok niya sa eroplano, may nakapuwesto na sa upuan niya sa business class section.

Siyempre, ang unang reaction niya dapat ay magtaray pero nang makita kung sino ang nakaupo, aba’y isa palang mambabatas. Naging magalang naman ang pasahero sa mambabatas, as in panay ang “po” niya rito sa pagkukuwento tungkol sa sitwasyon.

Noong ireklamo ng pasahero sa mga crew ang pang-aagaw ng mambabatas sa kanyang upuan, pinaliwanag ng ground crew na ito raw ang type na seat number ng mambabatas.

Kaya naman todo ang panik ng cabin crew kung saan ipupuwesto ang pasahero na binalya sa upuan ng mambabatas.

Buti na lang daw, may isa pang bakanteng upuan sa business class dahil kung wala na ay posibleng ma-offload ang pasahero.

Tsika tuloy ng ilang Marites, kung sa US ito nangyari, baka ang mambabatas ang na-offload. Inokray nang husto ang mambabatas dahil nakapa-entitled daw nito at nagawang agawan ng upuan ang pasahero.

Clue. Ang mambabatas ay hindi na tatakbo sa 2025 elections at palaging iginagalang ng mga bumabati sa kanya.