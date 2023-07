Kai Sotto sinigurado uli na lalaro para sa Gilas ‘Pinas

TINUPAD ni Kai Zachary Sotto ang pangakong maglarong muli para sa bandila ng bansa nang siguruhing sasamahan ang Gilas Pilipinas sa lokal at internasyonal na torneo.

Ito ay matapos na makipagkasundo Linggo ang may taas na 7’3” at 21-taong gulang na basketbolista sa Samahang basketbol ng Pilipinas na sumalang sa 19th FIBA (International Basketball Federation) World Cup 2023 sa Agosto 25-Setyembre 10.

Unang nagpakita si Sotto sa Moro Lorenzo gym sa Quezon City kung saan nag-ensayo ang national training pool at pagkatapos ay nakipagkuwentuhan sa Ateneo Blue Eagles ng University Athltic Associatio of the Philippines.

Gayunpaman, hindi nangangahulugan na agad siyang makakalaro anumang oras at sa lalong madaling panahon dahil sa iniinda pang karamdaman sa likod.

Hindi pa rin pinapayagan ng doktor na maglaro siya kahit ang pagtungo sa ensayo ay isang malaking pagtaas sa moral ng mga miyembro ng PH 5 na malapit nang paigtingin ang paghahanda para sa papasok na buwang pandaigdigang torneo.

Si Sotto ay nagpapagaling sa sakit ng likod na nakuha pagsabak sa Orlando Magic sa 18th NBA Summer League 2023 sa Las Vegas, Nevada sa nakaraang linggo.

Umaasa ang Pinoy squad na makakasama si Sotto sa three-country pocket tournament na gaganapin sa China simula sa Agosto 2. (Lito Oredo)