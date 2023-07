Heaven gustong i-secret ang relasyon kay Marco

Isa sa anim na love team na bibida sa pelikulang ‘The Ship Show’ ang MarVen tandem nina Marco Gallo at Heaven Peralejo.

Ang pelikula ay tungkol sa twelve participants na hinati sa six tandems para sumali sa isang reality show at maging next big love team ng bansa at mapapanood sa mga sinehan simula August 9.

Nakaka-relate sina Marco at Heaven sa tema ng pelikula dahil parehas silang galing sa reality show na ‘Pinoy Big Brother Lucky Season 7’ kunsaan sila unang nagkakilala.

Sa pelikula naman daw na ito ay mas naging close sina Marco at Heaven dahil habang ginagawa nila ito ay pino-promote naman daw nila ang kanilang first series na ‘The Rain in España’.

Kita nga sa mga post nila sa social media ang pagiging close at sweet ng tinaguriang ‘breakout’ love team ng 2023 kaya marami ang nag-iisip na baka sila na nga.

Hindi naman inamin ni Heaven na may relasyon sila ni Marco nang matanong siya ng entertainment press sa media conference ng ‘The Ship Show’.

Kung ano man daw ang meron sila ngayon ay para sa kanila na lang daw muna iyon.

“I’d rather keep it to ourselves,” sey ni Heaven.

Kahit kilala si Marco sa pagiging honest ay hindi rin siya umamin at bagkus ay nag-agree na lang sa ka-love team dahil nirerespeto raw niya si Heaven.

Well… (Byx Almacen)