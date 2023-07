Grant Williams pinalagda pero pinagpalit ura-urada

NAG-INVEST ng malaki ang Dallas Mavericks para makuha si Grant Williams sa sign-and-trade mula Boston.

Naikahon ng Mavs ang 6-foot-6 power forward sa tono ng four-year, $53M (halos P3B), sahog pang ipinalit si Reggie Bullock, isang first round pick at dalawang second-rounders.

Nakakuha rin ang Dallas ng dalawang future second-round picks mula San Antonio.

Kaya tuloy, may katwirang magyabang ni Williams, malaking bagay aniya ang kanyang depensa sa tabi nila Luka Doncic at Kyrie Irving.

“Yeah, in a perfect world, in the role that I star in, it looks like being a versatile defender on the defensive end, guarding the best player, high impact energy guy, but also being able to be a part of the offense and utilized well because not only the spot-up threes and everything like that are great,” litanya ni Willias sa Old Man & The Three podcasts ni JJ Redick Sabado.

Detalyado ang bida ni Williams, malalaman sa regular season kung click nga siya kina Doncic at Irving at sa sistema ni coach Jason Kidd. (Vladi Eduarte)