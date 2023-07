David naungusan si Joshua: Marian, Anne ‘pinagsabong’ ang ganda

Biglang nagkaroon ng sabong sa ilang mga sikat na celebrity sa nakaraang GMA Gala 2023 kaugnay sa kanilang mga pasabog look sa nasabing okasyon.

Nakahanap ng rason ang mga netizen para pagkumparahin ang mga star, kung sino sa kanila ang ‘namumukod-tangi’, ‘angat’, mas ‘sakalam’ sa kabuuang hitsura.

Gaya na lamang ng Kapamilya actor na si Joshua Garcia na dumalo sa event. Kinumpara siya sa Kapuso actor na si David Licauco.

Pinag-tripan ng fan na si @isabelbulatao ang photo op nina Joshua at David. Naka-puting tuxedo si Joshua na may black bow tie, samantalang naka-black suit naman na may white bow tie ang outfit ni David.

Naghakot ng boto ang netizen kung sino raw ang mas bet ng mga fan sa dalawa?

Halos dikit ang laban, pero mas lamang ng bahagya si David sa panlasa ng mga nag-comment, na obviously ay BarDa fans ng Kapuso actor at ng ka-love team niyang si Barbie Forteza.

Hindi rin naman nakaligtas ang dalawang ‘reyna’ na sina Anne Curtis at Marian Rivera na pinagsabong rin ni @auntieselinamo at pinagtabi nito ang headshots ng dalawang aktres sa kanyang tweet.

Nag-imbita ito ng boto sa mga netizen para sa dalawang tinagurian niyang ‘Ethereal Beauty’, kung sino raw ang mas panalo sa ganda at hitsura.

Ginaya ni Anne ang classic legendary beauty ng the late Hollywood actress na si Audrey Hepburn sa kanyang look. Si Marian naman ay ang sariling ganda at look ang ginamit sa kanyang total look.

Dahil teritoryo ni Anne ang Twitter, mas marami ang bumoto sa kanya kaysa kay Marian. May ilan pa ang nagsabing kamukha ni Kisses Delavin si Marian sa larawan.

Pero sa panlasa ng mismong nag-post, mas pumabor ito kay Marian na nagpaka-simple pero napaka-elegante sa kabuuang hitsura na walang pinaggayahan unlike Anne na kamukha nga si Audrey.

