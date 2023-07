Chapter 2 ng 19th Congress

Sadyang napakabilis ng panahon. Parang kailan lang nang magdeliber si Pangulong Marcos ng kanyang unang State of the Nation Address o SONA.

At eto na nga, ngayong alas kuwatro ng hapon ay nakatakda siyang magdeliber muli sa Batasang Pambansa ng kanyang taunang pag-uulat sa bayan o ang kanyang ikalawang SONA.

Ngayong araw din na ito ay ang Chapter 2 ng aming pagbabalik trabaho sa 19th Congress bagamat habang naka-break ang Kongreso, aming sinamantala ang pagkakataon na makauwi sa aming mga distrito upang makapanayam ang aming mga nasasakupan at personal na malaman ang kanilang mga pangangailangan at kung papaano namin sila matutulungan bilang kanilang mga mambabatas.

Sa pagbubukas ngayong araw ng Second Regular Session at sa aming pagbabalik Kongreso ay umaasa kami na mas doble kayod ang inyong mga mambabatas alinsunod na rin sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez na “solid commitment of Congress to support the initiatives and programs of President Marcos.”

Ani pa ni Speaker Martin, ““Mas lalong magta-trabaho ang inyong Kamara de Representantes sa pagbubukas ng 2nd Regular Session nitong kasalukuyang buwan na ating sisimulan sa SONA ng ating Pangulong Marcos.”

Kasi nga kung maalala ninyo, bago kami nagbreak noong June 2, sinabi ni Speaker Martin na masyadong naging produktibo at “impressive performance” ang aming First Regular Session sa Kongreso.

Tama naman si Speaker na naging lubos na produktibo ang Mababang Kapulungan sa First Regular Session dahil sa umabot ng 9,600 measures ang nai-file—kabilang ang 8,490 panukalang batas; 1,109 resolusyon; at isang petisyon—at naipasa ang may 577 sa mga ito. Kaya makikita natin na talaga namang naging kaakibat ng ating pamahalaan ang Kamara sa pagsusulong ng peace and prosperity agenda ni Pangulong Marcos.

Kasama na nga sa mga panukalang naipasa ay ang 33 bills mula sa expanded list ng 44 priority bills na binuo ng Pangulo kabilang ang Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC). Forty-two ang orihinal na bilang ng mga priority bill mula pa noong nakaraang taon. Kaya lang nadagdagan ito ng dalawa pa noong nakaraang pagpupulong ng LEDAC noong July 5. Kaya’t naging 44 na lahat ang priority bills ni Pangulo.

Sa mga priority bill na ito, lima ang naipasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso at nilagdaan ng ating Pangulo bilang batas. Ang mga ito ay kinabibilangan ng Republic Act (RA) 11934 o Mandatory Subscriber Identity Module (SIM) Act, RA 11935 na nag-postpone ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), RA 11939 na nag-amiyenda sa fixed terms and further professionalizing the Armed Forces of the Philippines (AFP); ang RA 11953 na nagpatawad sa P58-bilyong utang ng mahigit 600,000 agrarian reform beneficiaries (ARBs), at ang RA 11954 na pagtatatag ng Maharlika Investment Fund (MIF).

Nakaka-proud pong sabihin na kabilang ang inyong lingkod sa mga principal author ng limang bagong batas na ito.

Bukod dito, meron pa po tayong 27 priority bills na naipasa na rin ng Kamara kung saan ang inyong lingod ay kabilang din sa nag-akda. Kasama sa mga panukalang ito ang pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP (HB 6452), Philippine Center for Disease Control o CDC (HB 6522) at Medical Reserve Corps or Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team (HB 6518); ang pagtatatag ng magna cartas para sa seafarers (HB 7325) at barangay health workers o BHWs (HB 6557) at E-Government (HB 73227); ang pagbuhay sa salt industry ng bansa (HB 8278); modernisasyon ng Bureau of Immigration o BI (HB 8203); at ang rightsizing ng byurukrasya (HB 7240).

Meron pa pong dalawang panukala na niratipikahan na ng Kongreso at naghihintay na lamang ng lagda ng Pangulo upang maging ganap na batas—ang “One Town, One Product” program para sa Department of Trade and Industry (DTI) at ang cultural mapping nationwide para sa preservation ng Philippine assets. Kabilang din po tayo sa may-akda ng mga panukalang ito.

Pagbalik po ng Kongreso sa trabaho ay hihikayatin ko ang aking mga kasamahang mambabatas na tulungan din akong maisulong ang iba pa nating inisponsorang panukala tulad ng pagbibigay ng economic benefits sa mga manggagawa sa media (HB 454), entertainment o showbiz industry (HB 1270) at gig economy (HB 6718); pagtatayo ng evacuation centers nationwide (HB 7354); pagtatayo rin ng isang ospital para sa overseas Filipino workers or OFWs (HB 8325); pagbibigay garantiya sa religious freedom (HB 6492); pagpapababa ng retirement age na gagawing 56 sa byurukrasya (HB 206); at pagtatatag ng “green” procurement system sa government (HB 6468).

Maganda at produktibo talaga ang kahihinatnan kung magkasundo at nagtutulungan ang lehislatibo at ehekutibo ayon na rin kay Pangulong Marcos para mas maraming batas na pangmasa at ekonomiya ang maipasa na makakatulong naman para iangat ang kabuhayan at kalagayan ng ating mga kababayan. Alinsunod na rin sa ipinangako ni Pangulong Marcos noong kampanya: “Bangon Bayan Muli.”

Paalala nga po ng ating Pangulo kamakailan lamang na panatilihin ang magandang relasyon ng Ehekutibo at Lehislatibo.

Sa isang video message, pinasalamatan ng ating Pangulo ang kanyang mga partner sa good governance, “the members of the House of Representatives, as you continue to tackle the legislative measures that we have put forward to create a better life for all our countrymen.”

Aniya pa, “Remain united, determined, and passionate. Be the voice of the people and fulfill your duties as servant leaders in your respective districts and provinces. Thank you for the cooperation that you have given the Executive and let us make this partnership even stronger.”

Para po sa isang administrasyon, napakahalagang nakikipagtulungan ang mga mambabatas sa executive department upang malaman at mapag-usapan ang mga batas na dapat isulong na makakatulong sa bansa sa pangkalahatan.

Kaya nga ang National Unity Party o NUP, na aking pinamumunuan, ay nagbigay ng lubos na suporta bago pa man ang congressional break noong June 2 sa legislative agenda ni Pangulong Marcos at gayun na din sa House leadership sa pamumuno ni Speaker Martin hanggang sa katapusqn ng 19th Congress sa 2025.

Hind naman sa pagmamayabang, ang NUP po ngayon ang ikalawang pinakamalaking power bloc o grupo sa House kasunod sa ruling Lakas-CMD na pinangunahan ni Speaker Martin.

Kailangan po nating ipagpatuloy ang magandang nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Marcos.

Ayon nga mismo sa survey, 45% ng mga Pilipino ang naniniwalang mas gaganda pa ang kalidad ng buhay sa darating na 12 buwan. Resulta ito ng first quarter survey ng Social Weather Station (SWS) noong June 1. Ipinapakita lamang nitong nararamdaman na rin ng ating mga kababayan ang mga magagandang sinimulan at itinataguyod ng pamahalaan.

Muli ang aming mensahe sa ating lahat, kapit lang po tayo. Huwag bibitaw at huwag mawawalan ng pag-asa. Kita naman po natin na tayo ay nasa tamang pagtitimon, nasa tamang administrasyon.

Umasa tayong ginagawa ng ating Pangulo sa pakikipagtulungan ng kanyang mga opisyal at ng inyong mga mambabatas ang lahat ng paraan para mapagaan ang buhay hindi lamang para sa iilan kundi sa pangkalahatan.

Sabi nga po ng Pangulo, walang maiiwan. Napapatunayan natin iyan. Kaya sa halip na magpakalat ng mga usaping magpapahina sa mga kababayan, makipagtulungan lamang po tayo sa ating Pangulo. Ang kanyang mga ginagawa ay para sa ating lahat. Manalig lang tayo.