Carlo Biado, 2 pa patok sa Shark 9-ball Open billiard

MARKADO sina dating World champion Carlo Biado at reigning World Cup of Pool rulers James Aranas at Johann Chua pagsargo ng $100K (P5.4M) Sharks International 9-Ball Open simula ngayon (Lunes) sa Sharks Arena sa Tomas Morato, Quezon City.

Magandang laban ang masisilayan ng mga billiards fan dahil mga tigasing bilyarista sa ‘Pinas at kalapit na mga bansa ang magtutumbukan, ayon Linggo kay chief organizer Hadley Mariano.

“Ipasok dito yung mga international tournament, once magawa natin iyon magiging madali para sa mga player natin na sumali at pumasok sa world rankings,” hirit ng sport official. “This is our first international tournament after so many years.”

May nakalaang $30K o P1.6M sa magkakampeon, inaasahang mapapalaban sina SEA Games gold medalist Aranas at Chua sa mga Pinoy world champ na sina Ronnie Alcanoa, Francisco ‘Django’ Bustamante at Rubilen ‘Bingkay’ Amit.

Sasargo sa nasabing event ang 128 cue artists kung saan ang seeding ay base sa rankings ng Top 64 players sa Matchroom kasama na ang mga foreigner.

Inaasahang tutumbok na mga dayo ang magkapatid na Taiwanese na sina Ko Pin Yi at Ko Ping Chung, Chang Jung Lin, Japanese Oi Naoyuki, Russian Fedor Gorst, Robbie Capito at Lo Ho Sum ng Hong Kong. Kasado rin sina Dennis Orcollo, Roland Garcia, Lee Van Corteza, Jeffrey De Luna, Jonas Magpantay, Warren Kiamco, Chezka Centeno at 2008 World 10-Ball Championship semifinalist Demosthenes Pulpul. (Elech Dawa)