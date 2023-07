Blu Girls dehins umubra vs Canadians sa Softball Cup

Nalasap ng Philippine Blu Girls ang 0-5 kabiguan sa kamay ng World No. 5 Canada sa opening game sa WBSC Women’s Softball World Cup Group Stage nitong Sabado sa Milan, Italy.

Buong tapang na lumaban ang 26th-rankPinay squad sa pamamagitan ng pagpigil sa pinapaborang Canadians na dehins ito paiskorin sa unang dalawang inning.

Gayunman, nakawala ang Canadian batters sa ikatlong inning na may tatlong run at nagdagdag ng dalawa pa sa 4th at 5th frames.

Umaasa si Blu Girls coach Ana Santiago na susulong ang Blu Girls dahil natuto sila sa mga pagkakamali na tutulong sa kanila na makabangon laban sa mga natitirang kalaban.

Sunod nilang makakaharap ang three-time defending champion Japan pagkatapos sa Linggo ng gabi, world No. 22 Venezuela, No. 8 Italy at No. 29 New Zealand.

Magtutuos ang anim na kalahok na koponan sa isang single round robin. Ang mauunang apat sa standing ang mga uusad sa knockout round, kung saan ang mangungunang dalawa ay maglalaban para sa direktang silya sa World Cup Finals na itinakda sa Hulyo 15-21 2024.

Ang natalong finalist ay maglalaro laban sa nanalo sa playoff sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na koponan.

Nakapitong pgsali na na ang ‘Pinas rito, na ang pinakatas na tinaposay tersera noong 1970 pa. (Lito Oredo)