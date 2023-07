Bicol handa na sa paghambalos ng super typhoon Egay

Isinailalim na sa red alert ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council (RDRRMC) bilang paghahanda sa paghambalos ng bagyong Egay na inaasahang magi­ging super typhoon bukas dahil sa hatak nitong lakas.

Ayon kay Office of the Civil Defense (OCD)-Bicol spokesperson Gremil Naz, Biyernes pa lang ay nasa red alert na ang lahat ng disaster response agency kasunod ng idinaos na regional pre-disaster risk assessment meeting ng pamahalaan bilang paghahanda sa magiging epekto ng paghambalos ng bagyo sa rehiyon.

Kabilang sa mag-uugnayan at kikilos para sa epekto ng bagyo sa bansa ang Department of Health (DOH)-Bicol para sa health cluster; Department of Social Welfare and Development (DSWD)-Bicol para sa pagkain at non-food items; Department of Information and Communications Technology (DICT)-Southern Luzon Cluster for emergency telecommunications cluster; Police Regional Office-5 para peace and order cluster; OCD-Bicol para sa logistics cluster; Joint Task Force Bicolandia para sa search, rescue, and retrieval (SRR) cluster; Department of Public Works and Highways (DPWH)-Bicol para sa debris clearing cluster; at Department of Interior and Local Government (DILG)-Bicol para sa pangangasiwa sa ng mga nasawi at nawawalang biktima ng bagyo.

May nakalatag din aniyang hakbang para paghandaan ang pagtaas pa ng mga aktbidad ng bulkan dahil sa epekto ng bagyo tulad ng pagragasa ng lahar.

Sa Barangay San Isidro sa Santo Domingo, Albay, may 300 pamilya o 5,000 indibidwal, ang ililikas para makaiwas sa banta ng lahar.