BI humirit ng tulong sa PNP, LGU

Umapela ang Bureau of Immigration sa Philippine National Police (PNP) at mga lokal na pamahalaan na tulu­ngan sila sa kampanya kontra human trafficking.

Naniniwala si BI Commissioner Norman Tansingco na kailangang magpakalat ng mga nakasibilyan at undercover na pulis sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) para matakot ang mga sangkot dito.

Aniya, lumilitaw na last stop ng mga human trafficker ang NAIA dahil dito nila inaabot ang mga pekeng dokumento ng kanilang mga biktima para magtrabaho sa abroad.

“Recruited via social media, magbabayad via wire transfer tapos mag-aabutan ng pekeng dokumento sa labas ng airport. We all have to open our eyes because it’s happening right under our noses,” ani Tansingco.

“To stop trafficking, you have to yank it from its roots and stomp on it hard,” dagdag ni Tansingco.

Kamakailan, isang biktima ng human trafficking na nagkunwaring tu­rista sa Singapore ang naharang ng mga tauhan ng BI. Inamin nito na inabot sa kanya sa labas ng NAIA ang mga dokumentong iprinisinta niya sa BI.