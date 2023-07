Barbie, Jak nag-date uli

May mga nang-iintriga kay Barbie Forteza dahil hindi man lang daw rumampa ang dalaga sa red carpet ng GMA Gala 2023 kasabay ang boyfriend na si Jak Roberto.

Pero ang mga nang-iintriga naman, hindi alam ang totoong istorya kung bakit hindi magkasamang rumampa ang magkasintahan sa red carpet ng event na ‘yon.

Obvious naman kasi na nagsimula na ang promotions ng ‘Maging Sino Ka Man’ na bagong serye ni Barbie with David Licauco at event ‘yon mismo ng GMA-7 at hindi naman nila hahayaan na masira ang ‘ilusyon’ ng BarDa fans.

Pero sabi nga ng source namin, si Jak mismo ang sumundo kay Barbie sa bahay papunta sa venue ng GMA Gala 2023.

At nang pareho na silang makapag-ayos, sabi raw na bumaba sa Marriott Grand Ballroom ang magkasintahan.

Saka mismong si Jak naman daw ay marunong umintindi kaya never din daw na ipinagpilitan ng binata na maging escort ni Barbie sa red carpet.

“Tigilan na po ang intriga, ang importante ay very open si Barbie na si Jak ang boyfriend niya at love team lang talaga si David,” tsika ng kausap namin.

Tama rin ba ang sinabi ng source namin na after ng event ay sina Barbie at Jak pa rin naman ang magkasama?

The next day raw, pag-alis sa Marriott Hotel (kung saan may mga sarili silang kuwarto), magkasama pa rin daw umuwi ang magkasintahan.

Tsika pa nga ng source namin, ang alam niya ay magka-lunch date rin sina Barbie at Jak kasama ang tatay ng dalaga, si Daddy Tony.

Well… (Jun Lalin)