Apl.de.Ap sasali sa isang reality-cooking show

Wala nang makakapigil pa kay Apl.de.Ap sa pagsali sa isang reality-cooking show sa United Kingdom.

Ang mismong singer na ang nagbalita na kabahagi siya ng ‘Celebrity Masterchef UK’ series 18 na eere sa BBC at kasama niya ay 20 pang sikat na mga celebrity.

Sa mga hindi nakakaalam, mahusay magluto si Apl.de.Ap dahil sa kanyang pagiging isang kapampangan.

“I am from Pampanga and I love to cook. A hint, one dish is on ‘Bebot’,” sabi ni Apl.de.Ap. na ang tinutukoy ay ang kanyang single na ‘Bebot’ na ni-release noong 2005.

Inaasahang mapapanood ngayon Agosto ang BBC Cook Off sa loob ng anim na linggo, habang ginaganap ang European tour ng Black Eyed Peas kunsaan matagal na ring miyembro si Apl.de.Ap.

Mag-iikot nga raw sa Europe ang Black Eyed Peas para sa isang summer concert tour, kaya todo ang saya ng mga Pinoy fan ng grupo dahil na-miss nila ang performance ng mga kasama ni Apl de.Ap na sina will.i.am, Taboo, at J.Rey Soul.

Ang hindi lang daw makakasama sa tour ay si Fergie (Stacy Ferguson) dahil noong 2017 pa siya kumalas sa Black Eyed Peas.

Na-miss daw ni Apl.de.Ap ang mag-perform sa kanilang Pinoy fans dahil sa tatlong taong pandemic.

“We love doing the European festival summer tour and have been doing this for a long time. Just being out, performing live. It’s great to be with your kabayans, representing your culture in the UK and great to see the community coming together. That’s how Black Eyed Peas started — Going to Filipino events. That’s where we would practice and go to the mic, practice freestyle. That was our stomping ground,” sey ng Fil-Am singer.

Good luck, Apl.de.Ap! (Ruel J. Mendoza)