Ano ang problema sa PUV Modernization?

Mainit talaga ang Manibela sa isyu ng konsolidasyon, isang component ng PUV Modernization Program kung saan mga kooperatiba o kompanya ang mamamahala ng mga pampasaherong sasakyan ng isang ruta.

Hindi na magbibigay ng prangkisa sa indibiduwal na operator.

Majority na ng mga drayber at operator ay sumama na sa konsolidasyon. Noong Marso, iniulat ng LTFRB na 61% na ang sumailalim sa konsolidasyon. Sa katunayan, karamihan sa probinsiya ay halos 100% na; dito na lang sa Metro Manila ang karamihan ng ayaw sumama sa konsolidasyon.

Hanggang Dec 31, 2023 na lang ang palugit para sumama sa konsolidasyon ang mga operator at drayber, regardless kung modern o tradisyonal ang kanilang mga jeepney.

Hindi ito nangangahulugan na automatikong tatanggalin sa kalsada ang mga tradisyunal na jeepney. Ibang usapan yan na may kinalaman iyan sa tinatawag na road-worthiness ng sasakyan; kung ligtas gamitin sa kalsada at walang polusyon.

Ang mga prangkisa ay pinagsasama-sama sa ilalim ng isang kooperatiba o korporasyon para palakasin ang teknikal at pinansiyal sa magpapatakbo ng pampublikong sasakyan.

Ang mga drayber at operator ay magiging kasapi o empleyado na may pantay na karapatan at benepisyo bilang co-owner. Magkatuwang ang lahat para sa kapital, maintenance at operasyon ng kooperatiba o korporasyon.

Magiging pareho rin ang benepisyo at insentibo tulad ng fixed salary, SSS, Pagibig at PhilHealth. Idagdag pa dito ang overtime at dibidendo bilang co-owner.

Meron nang 1,721 na Transport Service Cooperatives (TSC) na binubuo ng 262,127 na operators at drivers sa ibat’-ibang parte ng bansa.

Madaragdagan pa eto, pagkatapos ng ginawang akreditasyon para sa mga naghihintay pang kooperatiba noong Hulyo 13 ng Office of Transportation Cooperatives (OTC).

Isa sa ikinakalat ng mga salungat sa PUVMP ay ang mataas sa presyo ng modernong jeepney na hindi kaya ng isang ordinaryong drayber.

Pinabulaanan eto ni ka Freddie Hernandez ng Taguig TSC at ni ka Jun Oler ng Pateros TSMC.

“Hindi po indibiduwal na drayber ang magbabayad sa nilo-loan po naming sasakyan. Kooperatiba ang magbabayad; hindi ang indibiduwal,” sabi ni ka Jun.

“Ang average ng class 2 modern jeep ay P2.6 milyon. Patungan natin ng 6% na interest per annum. Babayaran sa 7 taon o 84 buwan na 26 araw kada buwan lang ang pasada dahil may araw para sa maintenance. Sa simpleng kompuyotasyon, ang bayarin sa araw-araw ay P1,500 lang po. Sa dalawang shift ng biyahe sa araw at gabi, lalabas lang na P750 kada shift ang arawang bayad,” paliwanag ni ka Freddie.

Ayon kay Ciriaco Pastrana, Jr., ex-chairman ng Pandacan TSC at dating traditional PUJ operator, “Napakalaking pagbabago, wala ka nang puproblemahin. Noong panahon namin ng lumang jeep, problema yung polusyon, problema ang DENR, LTO, MMDA. Kahit napakaganda ng body, ang makina niya ay sinauna, lumang modelo pa rin. Kahit anong gawin, mausok pa rin yan.”

Kuwento naman ni Renato Sibalios Jr, miyembro ng Pandacan TSC at dating operator: “Pag nasira, kami ang nagso-shoulder. Gagarahe ako alas-7, tapos yung drayber ko inaabot ng ala-una. Minsan tatawag ng alanganing oras, sigurado emergency; kung hindi nasira, naka-aksidente. Gastos na naman.

“Ngayon, sagot na ng kooperatiba ang maintenance. Pag nasira, pasok na agad sa garahe; sila na ho ang bahala doon. Yung suweldo ko at kabahagi ko rito, naka-intact na; hindi na nabawasan,” dagdag ni K Renato.

Kaya malaking palaisipan kung bakit meron pang mga drayber at operator na ayaw tanggapin ang PUV modernization.