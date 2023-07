20 panukalang batas pamasko ng Senado kay BBM

Nakahanda ang Senado na aprubahan ang 20 prio­rity bills ng administrasyong Marcos bago sumapit ang Pasko.

“We made a commitment that, on the part of the Senate, we will pass 20 priority bills by December, 2023,” pahayag ni Senate President Juan Miguel “Migz” Zubiri sa bisperas ng pagbubukas ng Se­cond Regular Session ng 19th Congress.

“We need to hit the ground running,” dagdag niya.

Ilan sa tinukoy ng Senado na ipasa ang panukalang Public-Private Partnership Act, na nag-aami­yenda sa Republic Act No. 6957 o “Build-Operate-Transfer (BOT)” Law; ang pagbuo ng National Di­sease Prevention Management Authority; at ang panukalang Internet Transactions Act.

Nais din nilang ipasa ang panukala para sa patatayo ng Medical Reserve Corps at Virology Ins­titute of the Philippines; ang pagbababalik mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) Program; ang pagbuhay sa salt industry ng bansa at iba pa. (Dindo Matining)