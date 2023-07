2 mangingisda nalambat sa shabu

Mistulang mga isda na nilambat ng mga pulis ang dalawang umano’y tulak makaraang kumagat at pagbentahan ng droga ang isang pulis sa ikinasang buy-bust operation sa Navotas City noong Sabado.

Paglabag sa Republic Act A 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap na asunto nina Ronaldo Jorge alyas ‘Buboy Tibayan’, 53-anyos at Darwin Clemente, 29-anyos, kapwa residente ng Barangay Tangos South ng siyudad.

Base sa ulat, isang pulis ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ang umaktong buyer at umiskor sa mga suspek ng P500 halaga ng shabu sa A. Cruz St., Brgy. Tangos South, Navotas City bandang alas-10:40 nang gabi.

Matapos ang abutan, doon na pinosasan ang mga suspek kung saan nakuha sa kanila ang nasa 30 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na P204,000, (Orly Barcala)