1st SEA VLeague hahampas sa Santa Rosa City Complex

MAGSISILBING host ang Pilipinas sa pangalawa na may dalawang leg na pinakaunang Southeast Asia (SEA) VLeague men’s tournament sa Hulyo 28-30 sa City of Santa Rosa Multi-Purpose Complex sa Laguna.

Ang VLeague ay isang serye para sa mga lalaki at babae sa panloob na volleyball para sa Pilipinas, Thailand, Indonesia at Vietnam na may basbas ng Southeast Asia Volleyball Association.

“The VLeague aims to further strengthen and develop men’s volleyball in the region,” pahayag nitong isang araw ni Ramon ‘Tats’ Suzara, ang presidente ng namamahalang Philippine National Volleyball Federation, na kakagaling lang sa matagumpay na pagho-host ng Men’s Week 3 ng Volleyball Nations League sa Pasay City sa unang bahagi ng buwang ito.

Ang apat na bansa ay halos magkakapantay ang ranggo sa International Volleyball Federation o FIVB. Ang Vietnam ang pinakamataas sa No. 56, Thailand sa No. 58 kasunod ang Pilipinas sa No. 59 at Indonesia na No. 68.

Ang SEA VLeague ay tinatag nina Suzara at Thailand federation president Shanrit Wongprasert. Nagbukas na ito sa Jakarta noong Hulyo 21. (Lito Oredo)