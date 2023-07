Sen. Go buhos ang suporta sa lokal na imprastraktura, pangangalaga sa kalusugan 

UPANG bigyang importansya ang pangangalaga sa kalusugan at local na imprastratura binigyang-diin ni Senador Christopher “Bong” Go ang suporta para sa pagpapaunlad ng lokal na imprastraktura at pangangalaga sa kalusugan sa kanyang pagbisita noong Hulyo 13 nang dumalo sa inagurasyon ng bagong Sangguniang Panlalawigan Building sa Tagum City, Davao del Norte.

Binigyang-diin ni Go sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng lokal na imprastraktura upang mapahusay ang paghahatid ng serbisyo publiko, at muling pinagtibay ang kanyang pangako sa pagpapabuti ng access sa pangangalagang pangkalusugan sa mga katutubo.

“Sa totoo lang po, huwag po kayong magpasalamat sa amin. Kami po ay dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan n’yo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat,” ani Go.

Kasabay nito ay kinilala ng senador ang pagsisikap ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na kinakatawan ni Provincial Administrator Josie Jean Rabanoz, Vice Governor Oyo Uy, at Tagum City Mayor Rey Uy at pinuri ang mga pinuno sa kanilang hindi natitinag na pangako sa serbisyo publiko.

Samantala binigyang-diin ni Go ang walang pag-iimbot na gawain ng mga unipormadong tauhan sa iba’t ibang institusyon, tulad ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, at Bureau of Fire Protection.

Sa parehong araw ay dumalo si Go sa groundbreaking ng Super Health Center sa lungsod at tumulong sa mga mahihirap na residente.

Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Health, binigyang diin ni Go ang kanyang suporta sa pagtatayo ng mga Super Health Center sa buong bansa. “Ang Super Health Center ay isang medium type ng polyclinic. Ito ay mas maliit kaysa sa ospital at mas malaki kaysa sa Rural Health Unit,” dagdag nito.

“Pwede diyan ang birthing, dental, laboratory, X-ray at pwede pang i-improve ni Mayor. Kung gusto niyang lagyan ng dialysis machine, pwede niyang i-expand,” giit pa ng senador.

Binanggit ni Go na nakatakdang magtayo ng Super Health Center sa lungsod, na tinukoy ng Department of Health. Bukod dito, ang mga Super Health Center ay itatayo sa Island Garden City ng Samal, Carmen, Talaingod, at dalawa pa sa Panabo City.

Sa pagkilala sa kahalagahan ng accessible at abot-kayang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, isinulong din ni Go ang mga serbisyo ng Malasakit Centers bilang one-stop shop para sa mga programang tulong medikal.