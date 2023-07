Romualdez: Middle-income status ng ‘Pinas abot-kamay na

Unti-unti nang nakikita ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang senyales na mararating ng Pilipinas ang inaasam-asam na middle-income status sa taong 2025.

Kasunod ito ng prediksyon ng Asian Development Bank na nagsasabing inaasahan pa ang pagtaas ng gross domestic product (GDP) ng 6.0 percent ngayong taon, ang pinakamataas sa hanay ng Southeast Asian countries. Noong 2024, nakita rin ng ADB ang pagtaas ng Philippine economy sa 6.2 percent.

“This steadfast pace of recovery from the effects of the COVID-19 crisis across the region is a clear indicator that the administration of President Ferdinand R. Marcos, Jr. has charted the right course and we are steadily sailing towards a brighter future for all Filipinos,” ayon kay Romualdez.

Tinukoy rin ng House Speaker ang economic growth forecast ng International Monetary Fund (IMF) para sa Pilipinas ngayong taon na papalo sa 6 percent, kasabay pa ng gross domestic product expansion ngayong taon na inaasahang papalo sa pagitan ng 5.5 percent at 6 percent.

“With President Marcos’ steady hand at the helm and everyone pulling together, I am confident that we can reach our goal and overcome any rough waters that we may encounter on our journey,” dagdag ni Romualdez kasabay ng pagsasabi na ang malawakang panawagan ng pangulo na pagkakaisa ay isa pa rin sa nagbigay ng malaking kontribusyon sa patuloy na pagbangon ng ekonomiya ng bansa. (Eralyn Prado)