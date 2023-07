Pokwang palaban, ‘di basta paaapi!

Ang Facebook post ni Pokwang na, “Don’t get me wrong ha kasi I love Miss Lea Salonga at tama din yung ginawa nya sa mga feeling entitled na fans, my question is, kung ako kaya yung gumawa non at bilang madalas mangyare samin yan na mga komedyante sa mga shows sa abroad minsan nga biglang nanghihila sila hahaha kung isa sa mga kagaya kong komedyante nangyare itong pang hihimasok ng privacy sa dressing room at nanindigan kami kagaya ni miss Lea ganon din kaya ang suporta na makukuha namin sa netizens? minsan kasi kahit nasa tama kami dahil komedyante nga kami di kami sineseryoso at kami pa ang lalabas na masama at feeling sikat at entitled, wala lang natanong ko lang po”.

May iba na ang tingin ay sumakay si Pokwang sa isyu kay Lea, pero marami rin ang nagsabing tama lang naman ang comedienne-TV host, na dapat kahit komedyante ay bigyan din ng respeto at may karapatan din sa kanilang privacy.

Nakausap naman namin si Pokwang at sinabing ang problema talaga ay may mga basher na ang hilig makisawsaw sa kanyang mga post.

May iba rin daw na sobrang minamasama ang kanyang mga pino-post.

At dahil nagpaalam kami kay Pokwang na isusulat namin ang tungkol sa post niya, nag-dialogue siya na, “Mare, ‘yung mga ganyan, sobra kong naa-appreciate. Talagang nagpapaalam ka pa!”

Nabanggit din ni Pokwang na palaban talaga siya sa mga basher dahil sanay siya sa ganoon na hindi basta-basta nagpapaapi.

Bongga! (Jun Lalin)

See Related Stories:

Lee sumagot na: Pokwang inurot ng mga netizen, nag-react

Pokwang gustong mapatalsik sa ‘Pinas ang ex