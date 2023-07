Pero ‘di pa-sweet: Yen proud na kahawig si Nadine

Maliban sa sexy at maganda, very articulate rin si Yen Durano.

Sa interview namin sa kanya sa media conference ng una niyang pelikulang pinagbibidahan, ang ‘Litsoneras’ na mapapanood na sa Vivamax simula July 28, ikinuwento ni Yen na sa Miriam College siya nagtapos ng high school habang sa University of Sto. Tomas naman niya tinapos ang kanyang kursong Bachelor of Arts in Communication Arts kaya hindi nakakapagtakang maganda siyang sumagot sa mga tanong ng media.

Nagulat din kami na anak pala siya ni DJ Durano at sabi nga ni Yen, lumaki siya sa set ng mga teleserye at pelikula ng kanyang amang si DJ, pero hindi naman daw niya pinangarap noong bata pa siya na maging artista.

At ngayong pinasok na niya ang showbiz ay hindi naman siya nag-dalawang isip nang alukin siya ng kanyang manager na mag-Vivamax. Ini-enjoy na nga raw niya ang pag-arte at wish niya na ma-penetrate ang mainstream.

Samantala, napanood namin ang ‘Litsoneras’ at in all fairness, marunong siyang umarte, ha!

Pero maliban daw sa pag-arte ay pangarap din niya na maging singer.

Oo nga pala, may mga nagsasabing kahawig ni Yen si Nadine Lustre at masaya raw siya sa bagay na ‘yon.

Nakaka-good vibes daw na masabing kamukha niya si Nadine dahil great person daw ang ex-girlfriend ni James Reid .

‘Yun na! (Byx Almacen)