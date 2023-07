PBBM binaklas COVID emergency

Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagtanggal ng COVID-19 public health emergency status sa Pilipinas.

Sa inisyung Proclamation No. 297 nitong Biyernes, July 21, tinukoy ni Marcos ang patuloy na pagbabakuna at ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa at bukod dito ay sapat naman umano ang mga pinaiiral na safety at tra­vel protocols.

Binanggit ng pangulo na bagama’t ang coronavirus disease ay nananatiling “serious concern for certain subpopulations,” napanatili naman ng Pilipinas ang malakas na healthcare system capacity at mababang hospital bed utilization rates.

“All prior orders, memoranda, and issuances that are effective only during the State of Public Health Emergency shall be deemed withdrawn, revoked or canceled and shall no longer be in effect,” ayon sa nilalaman ng proclamation.

“All EUA (emergency use authorization) issued by the FDA (Food and Drug Administration) pursuant to Executive Order (EO) No. 121 (s. 2020) shall remain valid for a period of one year from the date of lifting of the State of Public of Public Health Emergency for the sole purposes of exhausting the remaining vaccines,” paliwanag pa sa proclamation.

Inaatasan dito ang lahat ng ahensiya ng gobyerno na tiyakin na makakasunod sa inisyung proklamasyon.

Matatandaang dineklara ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang public health emergency noong Marso 2020 upang mapabilis ang tugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic.

Noong Mayo 2023, hindi na itinuturing ng World Health Organization ang COVID bilang global health emergency.