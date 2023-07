Paul Lee balik-laro sa Magnolia Hotshots

Mga laro Linggo: (FilOil EcoOil Arena)

5:00pm – Blackwater vs Rain or Shine

7:30pm – Magnolia vs Phoenix

PIPILITIN ng 3-7 Phoenix Super LPG na tapusin sa panalo ang kampanya sa PBA On Tour.

Kaya lang, makakatapat ng Fuel Masters sa second game sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan ang pinakamainit sa torneo na Magnolia.

Walang bangas sa siyam na laro ang Hotshots, inaasahang babalik na rin si Paul Lee na galing US.

Naka-double digits sina Jio Jalalon, Jerrick Ahanmisi, Rome dela Rosa at David Murrell nang huling ilampaso ng Magnolia ang Rain or Shine 103-88 noong July 15 sa Dumaguete.

Kumalawit pa ng 10 rebounds si Calvin Abueva.

Tumikim ng apat na sunod na sadsad ang Phoenix, unang biktima ng TNT 96-88 noong July 19.

Sumasabay pa sina Sean Manganti, Tyler Tio, Chris Lalata pero tumukod sa dulo.

Naging problema ng Fuel Masters ang maalat na shooting sa 3s (4 for 22).

(Vladi Eduarte)