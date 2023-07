Pagpasok ng mga private player ‘wag katakutan

Sa power industry, hindi rin pala maganda kung masyado tayong nasasanay sa kung ano ang nariyan. Kailangan sumusubok din tayo sa bago.

Nangyari ito sa Iloilo. Matagal na nagkaproblema ang Iloilo sa hindi magandang serbisyo ng kuryente sa kanilang lugar. Sa loob kasi ng ilang dekada, nagtiis ang mga residente sa serbisyong ibinibigay ng kanilang power distribution utility. Sa loob din ng napakahabang panahon, naranasan sa Iloilo ang mga problema sa brownout, mga pabagsak nang poste, nakalaylay na kawad ng kuryente at ang higit na pahirap—ang mataas na singil sa kuryente.

Dahil dito, hindi na ni-renew ang prangkisa ng Panay Electric Company(PECO) at pinapasok ang new player na More Electric and Power Corporation (More Power) noong Pebrero 2020. Sa pagpasok ng More Power, nasolusyunan ang mga problema.

Agad nagkasa ng P1.5 bilyong investment ang More Power at kanilang pinalitan ang ‘ageing, obsolete at dilapidated’ na power distribution facilities sa Iloilo City. Sa unang taon pa lamang ng operasyon ay nasolusyunan ang problema sa brownout, malaking system loss, naiayos ang mga poste pati power lines.

At pinakamatinding nagawa ng More Power, ang dating P13 per kilowatt hour na bayarin sa kuryente ng mga konsyumer ay ng P6.40 pero kwh na lamang. Dahil dito, ang Iloilo City ngayon ang isa sa mga lugar sa bansa na may pinakamababang electricity rates. Napagtagumpayan ito ng More Power dahil naiayos nito ang systems loss factors, illegal connection at overloading.

Ipinakita nito na may solusyon naman pala sa mga problema ng power industry. Kailangan lamang talagang maitulak ang modernisasyon. Kung walang modernisasyon, magpapatuloy ang problema dahil band-aid solution lamang ang ginagawa tuwing may mga pumapalyang pasilidad.

Ito ang problema ng 121 electric cooperatives (ECs) sa bansa. Wala silang pondo para sa modernisasyon at rehabilitasyon. Hindi na kaya ng mga pasilidad ng mga matatandang electric cooperatives ang demand ng kasalukuyang panahon kaya laging palyado ang serbisyo.

Ang mga ECs ay pinangangasiwaan ng National Electrification Administration(NEA) at nagpautang na ang ahensya sa 18 Electric Cooperatives para palakasin ang technical, managerial capability at financial viability ng mga ECs.

Iyon nga lang sa kabila ng mga inilabas na pondong ito, hindi pa rin ito sapat para ibuhos ang modernisasyon. Hindi pa rin magawa ang kinakailangang infrastructure upgrades, technological advancements at operational efficiencies na magbibigay sana ng de kalidad na serbisyo tulad ng ginawa ng More Power.

Pinuna nga ni Sen. Grace Poe, chairman ng Senate Committee on Public Services, ang nangyayari sa power industry kung saan pinauutang ng pondo ng gobyerno at binibigyan ng incentives ang mga ECs para sa maiayos ang serbisyo sa mga rural communities subalit hindi pa rin ito nakatutugon. Meron pang electric cooperatives na binibigyan ng milyon-milyong subsidy ng kanilang Local Government Units(LGUs) para makapag-operate.

Nang magsagawa ng joint investigation ang Senate Committee on Public Services at Committee on Energy sa mga nararansang rotational brownouts sa Panay, Negros, Nueva Ecija, Northern Samar, Pampanga, San Isidro at San Jose sa Nueva Ecija, Calaca sa Batangas, Quezon province, Tabuk City sa Kalinga, South Cotabato, Maguindanao, Ozamiz, Lumban sa Laguna, Zamboanga City, Pangasinan, Tarlac, Marinduque, Camarines Norte, Echague sa Isabela, Zamboanga Sibugay, Masbate, Davao Oriental, Southern Leyte, Casiguran sa Aurora, at Bicol ay natumbok na modernisasyon talaga ng mga pasilidad ang kailangan.

Kaya isa sa nakikitang solusyon ni Sen Poe ay ang papasukin ang mga private players gaya ng More Power na syang susi para mapabuti ang power service. May malaking capital ang private players at hindi na kailangan pa silang bigyan ng subsidiya o pautangin ng gobyerno para ayusin nila ang kanilang pasilidad.

Hindi naman dapat katakutan ang pagpasok ng new player dahil nariyan ang ating Energy Regulatory Commission(ERC) para tiyakin ang quality standard, fair pricing at tiyakin na walang monopolistic practices ang sinumang papasok na private player.

Kung patuloy nating lalabanan ang pagbabago at ipipilit ang mga uugod-ugod nang pasilidad sa kuryente, magpapaulit-ulit lamang ang problema. Sapat na ang pagtitiis, oras na para sa pagbabago.