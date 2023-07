P6K sa grocery ninenok ng kelot

SWAK sa kulungan ang isang lalaki matapos isiksik sa kanyang sling bag ang mahigit P6K halaga ng mga grocery items at lumabas na hindi nagbayad sa Dasmarinas City, Cavite Biyernes ng umaga.

Kasong Theft thru Shoplifting ang kinakaharap ng suspek na si Christopher Villanueva, 38, may live-in partner, ng Brgy. Salawag, Dasmarinas City, Cavite dahil sa reklamo ng pamunuan ng Robinson’s Supermarket.

Sa ulat, alas-10:35 kamakalawa ng umaga nang pumasok ang suspek sa nasabing supermarket sa Brgy Salawag, Dasmarinas City, Cavite at nagpanggap na customer.

Kinuha ng suspek ang 6 pirasong Below Sun Expert na nagkakahalagang P 3,178.50; 5 Johnson Glade na nagkakahalagang P1,512.30, isang Off Overtime na P383.25 at 4 Off Kids 100ML na nagkakahalagang P1, 367.00 na may kabuuang halagang P6,441.25 at ipinasok sa kanyang sling bag.

Lumabas ang suspek na hindi nagbayad. Dito na siya sinita ng guwardiya na si Diony Buhisam 37 at hiningan ng resibo subalit walang maipakita dahilan upang imbitahin sa Securiy Office saka dinala sa police station. (Gene Adsuara)