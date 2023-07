Nawawala? Janine ‘mahiwaga’ ang pananahimik

Para sa mga fan ni Janine Gutierrez, mahiwaga ang kanyang pananahimik.

Hindi raw kasi active ngayon sa social media ang panganay na anak nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher.

Maligalig na nga ang mga fan ni Janine sa paghahanap sa kanya.

Nawawala raw ba ang dalaga?

May problema raw ba si Janine kaya mas gusto nitong manahimik muna?

May iba namang PauNine fan nina Paulo Avelino at Janine ang OA (over acting) na at nag-iiyakan daw sila dahil nabalitaan nilang hiwalay na raw ang dalawa.

Teka! May inamin na ba sina Paulo at Janine para mabalitang hiwalay na sila?

Hmph!

Pero ano nga ba ang nangyayari kay Janine at tahimik siya ngayon?

Tsika ng manager ni Janine na si Leo Dominguez, hindi nawawala ang dalaga. Gusto lang daw ni Janine na tahimik muna. Na pahinga muna ito pagkatapos ng sunod-sunod na trabaho.

Kahit kasi palabas pa rin ang ABS-CBN teleserye ni Janine na ‘Dirty Linen’ ay matagal na rin namang tapos ang taping nila. Actually, ilang buwan na nga.

Pero ang hindi alam ng fans, nakatapos pa ng isang pelikula si Janine habang tahimik ang dalaga. May ilang endorsement din na nai-shoot si Janine.

Three days ago lang, nag-contract signing din si Janine para sa isang endorsement pa.

May inaayos din na movie kay Janine na isang top actor ang makakapareha niya.

At siyempre nga, papunta siya sa Amerika ngayong August dahil may two shows siyang gagawin kasama ang ibang cast ng ‘Dirty Linen’.

So kung tahimik man si Janine sa social media, baka gusto lang niyang mag-‘detox’ muna. Masarap din naman kasing magpahinga kahit paminsan-minsan.

Saka ang maganda rin kay Janine, bukod sa tahimik lang siya sa napakaraming trabahong ginagawa, mas nabibigyan din niya ng time ang kanyang pamilya sa kanyang pananahimik, ha!

‘Yun na!

See Related Stories:

Paulo, Janine hiwalay muna

Janine nakakagigil ang kaseksihan