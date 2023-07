Sa maaasahang aklat na Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles na pinamatnugutan ni Jose Villa Panganiban, ang ibig sabihin ng ‘mamasukan’ ay magtrabaho nang hindi nangangailangan ng mabigat na kakayahan. Menial service sa Ingles.

Noong bata ako, noong panahong parang lalawigan pa ang Lungsod ng Valenzuela at ang bayan ng Obando sa Bulacan kung saan ako lumaki, palagi kong naririnig ang salitang ‘namamasukan’. Kung saan namamasukan ang isang kamag-anak. O kung may lugar na uubrang mamasukan ang isang kakilalang nawalan ng trabaho.

Paksa ko ngayon ang salitang ‘namamasukan’, na ang salitang-ugat ay ‘pasok’, dahil sa katotohanang maraming nagtapos sa kolehiyo noong nagdaang mga araw at linggo ang naghahanap ngayon ng trabaho. Sabi ko nga sa mga dati kong estudyanteng nagsipagtapos, ‘Pagbati sa inyo, hindi na kayo estudyante, mga jobless na kayo.’

Ganito naman kasi ang pagtanaw ng marami sa edukasyon, malaking garantiya sa trabaho at kabuhayan. Kung nakapag-aral nang maayos, may sapat na kakayahan para matanggap sa trabaho agad. Kung hindi sapat, matatagalan o baka hindi na makapagtrabaho.

Sa ubod ng sistema ng edukasyon, dapat pagtatamo ng karunungan ang nagsisilbing dapat makamit. Anumang karunungan ito.

Pero may mga karunungang sadyang hinahanap ng mga industriya, kaya naman may espesyalisado nang pag-aaral na makakatugon sa hinahanap na trabahador.

Oo, trabahador. Ako man na may natamong ilang diploma, iyong sinasabi nilang may mataas na pinag-aralan at may titulo, ay trabahador din. Nagtratrabaho para mabuhay ko ang pamilya ko. Maaaring tawagin ang iba sa atin na engineer, doktor, arkitekto, abogado, propesor, pero alin mang gawain ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan, ang pinagtratrabahuhan natin, tayo ay trabahador.

Pero sa aklat na binanggit ko sa itaas, iba ang namamasukan. Ang namamasukan daw ay iyong hindi na nangangailangan ng mataas na antas ng kakayahan. Kaya nga menial service sa Ingles ang pamamasukan. Kung tutuusin, maraming pwedeng pamamasukan. At may hindi pantay na pagtingin dito ang iba nating mga kababayan.

Naging pananda ng pagkilala ang natapos na edukasyon. Ang diploma, ang titulo. Iniisip na mas mahirap ang gawain ng isa kung ihahambing sa isa. Pero hindi ba, relatibo ang antas ng komplikasyon ng trabaho? Kung ano ang kailangang kasanayan? At minsan, gaya na lamang noong kasagsagan ng pandemya, pati buhay ay puhunan para sa kabuhayan?

Halimbawa ang mga nagde-deliver ng pagkain, nagmamaneho ng mga sasakyan, nagtratrabaho sa mga pabrika, mga frontliner. Noong panahon ng pandemya, dapat natauhan na tayo sa pangangailangan natin sa mga itinuturing na namamasukan. Mas may silbi sila sa panahong ang bawat sandali ay maaaring buhay at kamatayan ang kalabasan.

Hindi tayo nadala. Marami pa rin sa mga itinuturing nating nagligtas sa atin noong kasagsagan ng pandemya ang may pinakamababang pasahod, hindi permanente sa trabaho, walang sapat na benepisyo.

Lagi kong hinihikayat ang aking mga mag-aaral na pagnilayan kung anong buhay ang nais nila para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang minamahal. At hindi man nila laging iniisip, kung anong buhay ang para sa karaniwang tao na nakakasalamuha nila at namamasukan pero ang paglilingkod sa kapwa ay hindi kayang tumbasan.