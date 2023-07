Naki-deal sa lespu, tulak bagsak

DALAWANG hinihinalang tulak na nasa listahan ng High Value Individual (HVI) ang nasakote ng Cavite Police sa isinagawang buy bust operation at nasamsaman ng P138K halaga ng hinihinalang shabu sa Imus City, Cavite Biyernes ng gabi.

Kinilala ang naarestong suspek na sina Rollen Jim Papa y Esyarra at Arnold Dela Cruz Estayane, kapwa nasa wastong edad at residente ng Malagasang 2A, Imus City, Cavite.

Sa ulat, alas-6:15 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng buy bust operation ang Provincial Drug Enforcement Unit, Cavite Police Provincial Office (PPO) at Imus City Police sa Brgy. Malagasang 2A Imus, City, Cavite kung saan nakipagtransaksyon ang suspek sa posuer buyer.

Lingid sa kaalaman ng dalawang suspek, pulis ang kanilang kausap at nang magsenyas ang huli ay inaresto na ang dalawang tulak.

Narekober sa dalawa ang tinatayang 20 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P138, 000.00 at buy bust money. (Gene Adsuara)