May tsansa pa sa finals! Honey Royse Tubino, Speed Hitters winalis F2 Logistics Cargo Movers

Mga laro sa Lunes: (PhilSports Arena)

4:00pm — Cignal vs Kurashiki Ablaze

6:30pm — PLDT vs Kinh Bac Bac Ninh

BUMOMBA si Honey Royse Tubino ng 20 puntos upang akayin ang PLDT High Speed Hitters sa 25-21, 25-18, 25-19 panalo kontra pinapaborang F2 Logistics Cargo Movers sa semifinals ng Premier Volleyball League Invitational Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City kahapon.

Nag-ambag din sina Fiola Ceballos at Dell Palomata ng siyam at walong puntos para sa PLDT na malaki pa ang tsansa na makasampa sa championship round.

Masaya at humanga si PLDT coach Rald Ricafort sa ipinakitang husay ng kanyang mga bataan sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

“I’m very happy na bumawi mga players after a bad game against Cignal,” saad ni Ricafort. “Kapag galing ka talaga sa five sets, iyung rest napaka-importante, kinukulang talaga. Nasaktuhan lang siguro namin sila.”

Muntik pang mawalan ng saysay ang malaking kalamangan ng Speed Hitters sa first set nang mahabol sila ng Cargo Movers subalit nanatili ang kanilang tikas at naitakas ang 25-21 mahirap na panalo.

Nailista ng Speed Hitters ang 1-2 karta kapareho ng Cargo Movers.

Pinamunuan ni Myla Pablo ang opensa para sa F2 Logistics na may 10 puntos.

(Elech Dawa)