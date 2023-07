Mandatory ROTC papaspasan ng Senado

Tiniyak ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na tatrabahuin niya na maaaprubahan ngayong taon ang panukalang mandatory Reserved Officers Training Course (ROTC) sa mga kolehiyo pati na sa mga technical at vocational course.

“Hopefully iyan ang target natin,” wika ni Dela Rosa sa tanong kung maaaprobahan ngayong taon.

“Nakakahiya na kay Pangulong Bongbong Marcos, last SONA pa ‘yan hiningi sa atin, hindi pa natin natapos. Mag-second SONA na siya hindi pa rin natapos, so dapat sa third SONA niya tapos na ito,” diin pa niya sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Ang panukala ay dinedebate pa sa plenaryo ng Senado matapos itong i-sponsor ni Dela Rosa noong Marso.

Matatandang binuwag ang ROTC sa mga college student matapos ang brutal na pagpatay sa isang estudyante ng University of Sto. Tomas na nagbunyag sa mga katiwalian sa military training program ng eskuwelahan. (Eralyn Prado)