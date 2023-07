Lorna, Deborah tinuldukan na ang away!

Tuluyan nang tinuldukan nina Lorna Tolentino at Deborah Sun ang kanilang away na ang ugat ay ang mga alahas na kinuha ng huli at naging guarantor naman ang una.

Si Lorna ang nagbayad ng mga alahas at nauwi sa demandahan ang problema nila ni Deborah hanggang umalis ang huli pa-Amerika.

Nang bumalik sa bansa si Deborah noong 2005, nakulong siya dahil sa kasong ‘yon, pero nabigyan ito ng conditional pardon mula kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2006.

Nagharap na rin noon sa ‘Startalk’ showbiz talk show ng GMA-7 sina Lorna at Deborah nang mag-guest doon ang huli at isa naman sa mga host ang una, pero walang pagbabating naganap kahit may mga nakakita na nag-kiss pa Lorna kay Deborah.

That year din, sa isang interbyu sa kanya, nasabi ni Lorna na pinatawad na niya si Deborah, pero hindi nga sila personal na nagkakausap pa.

At noong Friday nga ay tuluyang nagbati ang dalawa sa taping ng ‘FPJ’s Ang Batang Quiapo’.

Dumalaw raw si Deborah sa taping at binisita si Senator Lito Lapid. Kasama niya sa pagdalaw sa location ang kaibigang si Azenith Briones.

Nang makausap namin si Lorna, ikinuwentong, “Nasa loob kami ng sasakyan ni Senator Lito. May kukunan kaming eksena. Nagse-set-up pa naman at nakita niya si Deborah. Sabi niya, naging leading lady niya si Deborah kaya lumabas siya ng sasakyan.

“Then nag-usap sila, tapos nalaman nga ni Deborah na nasa loob ako ng sasakyan, kaya sabi niya, ‘Lor…,’ binuksan ko naman ‘yung pinto at nagyakap kami.

“Lumabas na rin ako ng sasakyan, sabi niya tulungan ko raw siya. Hinawakan ko ‘yung mukha niya, tapos sabi ko nga, si Senator Lito ang makakatulong sa kanya.

“Sabi ko rin, kung magkasama kaming dalawa, walang problema sa akin. Gusto ko siyang makatrabaho kung puwede.

“Kung anuman ‘yung nangyari sa amin noon, matagal ko nang kinalimutan. Noon pa talaga, napatawad ko na si Deborah,” kuwento ni Lorna nang tawagan namin siya kahapon.

Nabanggit din ni Lorna na magiging masaya siya kung magkakatrabaho sila ni Deborah.

Naikuwento rin daw sa kanya ni Deborah na Facebook friend nito ang anak niyang si Rap Fernandez.

“Sabi ni Deborah, tinanong pa raw niya si Rap kung alam na ninang siya, and yes naman. Ako rin naman, ninang ako ng anak ni Deborah. Ganoon naman kaming magkakaibigan, like sina Amy (Austria), Beth (Bautista), kami-kami, mga ninang ng mga anak namin,” kuwento pa ni Lorna.

Sa pag-uusap din namin ni Lorna ay nabanggit niya na noong may show pa siya sa TV5 ay nag-guest daw si Deborah, pero hindi sila nagkita dahil nasa magkaibang tent sila.

Hindi rin daw sila nagkasama sa tent.

“Pero noon pa talaga, napatawad ko na si Deborah. Wala na sa akin ‘yon.

“Kung anuman ang nangyari noon, tapos na tapos na talaga!” pahayag pa ni Lorna.

Samantala, maraming natuwa na tuluyan nang nagkabati sina Lorna at Deborah at ang sabi nga ay magandang makitang magkasama sa isang proyekto ang dalawa.

So nice. Nakaka-feel good talaga! (Jun Lalin)