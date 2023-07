Klase, trabaho sa Lunes sinuspinde ng Malacañang

Kasabay ng ikala­wang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., inanunsyo ng Malacañang ang suspensiyon sa lahat ng klase sa mga pampublikong paaralan at pasok sa mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila sa Lunes (July 24).

Ayon sa Palasyo, dahil ito sa inaasahang sama ng panahon na dala ni Tropical Storm Egay at ang nakatakdang 72-oras na transport strike.

Ang suspensiyon naman ng pasok sa mga pribadong kompanya at paaralan ay nasa desisyon ng pamunuan nito.

May pasok naman ang mga ahensiya ng gobyerno na may kinala­man sa health services at disaster and calamity response.

“Those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness/response to disasters and calamities, and/or the performance of other vital services shall continue with their operations and render the necessary services,” ayon sa Memorandum Circular No. 25 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin.