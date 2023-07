Indefinite leave ni Nate sa BGYO, iniintriga

Hindi kumpleto ang members ng BGYO sa mall show ng Star Magic 30 Catalogue sa Ayala Malls Market! Market! nitong Saturday.

Ayon sa statement na nilabas ng management ng BGYO, sina BGYO Akira, JL, at Mikki lang ang nakadalo dahil nagpapagaling pa si BGYO Gelo dahil nga sa nangyaring insidente sa kanya sa isang fan convention.

Si BGYO Nate naman daw ay naka-indefinite leave to attend to a family matter.

Duda naman ang ACEs, tawag sa fans ng BGYO, na family matter nga ang dahilan kung bakit wala si BGYO Nate.

Iniisip nila na may kinalaman ang kinasangkutang cheating issue ni BGYO Nate sa indifinite leave nito.

“Indefinite leave for family matter or due to suspension caused by recent issues?” tweet ng isang fan.

May nag-reply naman sa nasabing tweet, “Let’s presume the family issue is his Star Magic family. The lad needs to take time off.”

Marami ring nag-tweet ng suporta sa grupo.

“Take all the time needed to rest and fully recover. Comeback stronger Gelo & Nate.”

Tama! (Byx Almacen)